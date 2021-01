Rusko v slovenskom dezinformačnom priestore (december 2020)

V posledných týždňoch pravidelne prinášame monitoring ruskej propagandy na Slovensku. V zhrnutí mesiaca december sumarizujeme, čo všetko sa šírilo dezinformačnými webmi v prospech Kremľa.

Článok nájdete aj na Antipropaganda.sk

V poslednom kalendárnom mesiaci boli aktívne viaceré dezinformačné weby – všetko dobre zabehnutí konšpirátori. Či už išlo o Zem a Vek, Hlavné správy, Hlavný denník a Extraplus, ani jeden z nich sa neštítil okato propagovať ruské videnie sveta. Málokedy v súlade s realitou a pravdou.

K jednotlivým webom pripájame aj dáta z platformy CrowdTangle, pomocou ktorej monitorujeme výtlak a aktivitu dezinformátorov na sociálnej sieti Facebook. Grafy poskytujeme pre lepšiu predstavu o tom, aký dosah môže mať ruská propaganda na Slovensku.

Zem a Vek

Začneme aktivitou dezinformačného webu, na čele ktorého stojí Tibor Eliot Rostas. V prvom rade je nutné pripomenúť, že Facebookové stránky Zem a Vek boli na konci roka 2020 odstránené za porušovanie pravidiel siete. Rostasova redakcia si však zároveň stihla vytvoriť novú stránku. Z toho dôvodu dáta z platformy CrowdTangle nebudeme uvádzať.

V decembri bol dezinformačný portál pomerne aktívny. „Otravu“ Sergeja Skripaľa považuje za klamstvo a za špinavé hry britských spravodajských služieb, politikov a médií. To nie je nič mimoriadne. V ďalšom článku označuje Navaľného kauzu za frašku a spochybňuje anexiu Krymu.

Ako by to bolo, keby sa Rus, píšuci pod pseudonymom Eugen Rusnák nevyjadril k situácii v Bielorusku. Lukašenka považuje za oficiálne zvoleného prezidenta, zatiaľ čo Cichanovskú za „azylovú prezidentku“.

Na rad prišla aj ruská vakcína. Tá je vraj veľmi efektívna. Medzinárodná vedecká komunita ju spochybňuje len z jedného jediného dôvodu – biznis. Keďže Rusi majú svoju vakcínu ako prví, mohlo by to prekaziť biznis farmaceutických firiem.

Nesmieme opomenúť ani príspevok Eugena Rusnáka alias Paľceva, podľa ktorého si mainstreamové média ruskú vakcínu nevšímajú. Poukazuje aj na klamstvách o ruských vakcínach, ktoré sa šíria na internete. Za dezinformáciami má – ako inak – stáť bohato financovaná zahraničná kampaň

Dezinformačný portál prináša taktiež porovnanie ruskej vakcíny Sputnik V s americkou vakcínou od spoločnosti Pfizer. Porovnanie je založené na absolútnej jednostrannosti. Väčšina negatív je adresovaných americkej vakcíne, zatiaľ čo ruská vakcína disponuje z veľkej časti iba pozitívnymi vlastnosťami. Výsledkom je neobjektívne porovnávanie dvoch vakcín. Nezmieňuje však, že Rusi nesmú po dobu viac ako 40 dní konzumovať alkohol, ak má mať vakcína správe účinky. Keď sa ukáže, že sú s touto dokonalou vakcínou nejaké problémy, aspoň sa budú mať na čo vyhovoriť.

Podľa dezinformátorov Rusko vhodne reaguje na aktuálnu pandémiu, zatiaľ čo západné krajiny zavádzajú tvrdý lockdown, ktorý negatívne zasahuje viacero sektorov. Čo si predstaviť pod vhodnou reakciou na pandémiu je otázne, keďže existujú pochybnosti o číslach prezentovaných Moskvou. Reálne odhady zahraničných pozorovateľov predpokladajú oveľa väčšie množstvo nakazených a mŕtvych.

Síce je tomu už niekoľko rokov, čo na Ukrajine prebehol takzvaný „majdan“, dezinformačným aktérom to stále nedá spať. Za štátnym prevratom vraj stoja Američania, ktorí Ukrajinu financujú dodnes.

Zem a Vek označuje NATO ironický za mierumilovné. Píše tak v súvislosti s vojenskými cvičeniami v čiernom mori. USA s NATO sú prezentovaní ako jediní agresori, pričom Rusko a Čína sú vždy v pozícií brániacich sa alebo nečinných mocnosti. Je to paradoxné, keďže za posledných 10 rokov je práve Ruská federácia tým najväčším agresorom v okolí čierneho mora. Stačí pripomenúť nelegálne anektovanie Krymu alebo agresívne správanie ruských lodí v Kerčskom prielive.

Hlavné správy

V poslednom mesiaci nezaháľali ani Hlavné správy. Tie napríklad uvádzajú, že Nemecko odmieta spolupracovať v prípade Navaľného. Autor sa v prvom rade obracia na výsledky lekárov z mesta Omsk, ktorí tvrdia, že hlavnou diagnózou bola porucha látkovej premeny, ktorá vyvolala prudkú zmenu úrovne cukru v krvi. Odmietajú otravu a prítomnosť jedu. Ich závery sú v príkrom rozpore so závermi nezávislých inštitúcií.

Hlavné správy tiež informovali o tvrdeniach Putina, že cudzie krajiny porušujú práva ruských novinárov a konštruujú rusofóbne obvinenia. Ide napríklad o novinárov pôsobiacich v Lotyšsku, ktorí píšu pre pro-ruské propagandistické portály ako Sputnik alebo Baltnews. Lotyšské úrady sa z dôvodu udržiavania informačnej bezpečnosti v krajine snažia limitovať aktivity týchto novinárov šíriacich ruskú propagandu, konšpirácie, dezinformácie a polarizáciu spoločnosti. V Hlavných správach môžu byť spokojní, že pôsobia na Slovensku. Robia totiž presne to isté, čo pro-kremeľskí novinári v Lotyšsku.

Portál taktiež priniesol “kritický“ pohľad na sankcie namierené voči Rusku. Svoj názor v ňom prezentuje poslanec nemeckého Bundestagu. Problémom je, že ide o poslanca zo strany AfD, ktorá sa netají sympatiami voči Kremľu. Strana reprezentuje krajnú pravicu a anti-systémové riešenia. Jej predstavitelia sa len pred nedávnom v Moskve stretli s ruským ministrom zahraničných vecí Lavrovom. Kto vie, či im tento pohľad na ruské sankcie neporadil práve on. Ak áno, určite by to nevyzeralo inak.

V ďalšom článku sa autor z Hlavných správ venuje nedávnym prezidentským voľbám vo Venezuele. Portál prezentuje voľby ako legitímne a nespomína represie voči opozícií, voličom či nízku volebnú účasť, ktorá sa vyšplhala iba na 30%. Ruska federácia od začiatku podporuje a legitimizuje Madura a jeho režim zatiaľ čo väčšina demokratických krajín jeho legitimizáciu odmieta. Právom.

Hlavné správy sa nezabudli vyjadriť aj k ďalšiemu diktátorovi. Tentokrát bieloruskému. Okrem zjednodušovania celej situácie, zverejnený článok opisuje opozičnú predstaviteľku ako „samozvanú líderku“ nedisponujúcu väčším vplyvom. Samozrejme nechýbajú informácie o financovaní, podľa ktorých sa Cichanovská spolieha na peniaze z Európy a mimovládnych organizácií. To môže znova navodzovať dojem zásahov zo zahraničia. Ako vytrhnuté z knihy ruských propagandistických praktík.

Portál Hlavné správy od 30. novembra do 27. decembra publikoval na sociálnej sieti Facebook celkovo 254 príspevkov.

Čo sa týka interakcií, Hlavné správy na Facebooku za dané obdobie získali viac ako 190 000 interakcií.

Hlavný denník

Podobne ako kolegovia so slovom “hlavné“ v názve, aj Hlavný denník šíri hlavne dezinformácie.

Hlavný denník, ako už býva zvykom, zverejnil v decembri veľké množstvo pro-rusky orientovaných správ. A nie veľmi pravdivých. V prvej z nich píše o výzve Alexeja Navaľného Európskej únii, ktorá by mala uvaliť sankcie na ruských oligarchov. Povedali by ste, že v Rusku žiadni oligarchovia nie sú?

V ďalšom texte si autori Hlavného denníka zobrali pod drobnohľad kauzu okolo otravy Alexandra Navaľného. Autori píšu o pokuse o otravu v úvodzovkách, čím popierajú skutočnosť tohto činu. Príspevok sa odvoláva na španielsky denník El País, ktorý citoval ruský portál politobzor.net. Problémom je množstvo mierne prekrútených faktov z originálneho príspevku. Ruský opozičný politik Alexander Navaľný sa podľa autorov môže len ťažko nazývať politickou osobnosťou. V origináli článku od El País, sa nič také nespomína. Práve naopak, španielsky denník zdôrazňuje fakt, že Navaľný patrí medzi najväčších kritikov Putina a nie je súčasťou parlamentnej opozície z dôvodu neustáleho obmedzovania zo strany vládnych autorít.

V inom článku (postavenom na informácií dezinformačnej RT) píšu o trestnom stíhaní ruských novinárov agentúry Sputnik v Lotyšsku. Treba len dodať, že Sputnik je ruská propagandistická agentúra. Prečo však trestné stíhanie začalo, sa z článku nedozvieme. Za šírenie pravdivých informácií však asi nie.

Veľmi nekriticky a objektívne informuje aj o ruskej vakcíne. Na základe tvrdení istého gréckeho profesora to vyzerá tak, že ruská vakcína Sputnik V nemôže mať žiadne vedľajšie účinky. Naopak, pri vakcíne od firmy Pfizer vieme nájsť veľké množstvo problémov.

Príspevky Hlavného denníka, čerpajúce z ruského portálu RT, navodzujú dojem, že ruská vakcína je naozaj dokonalá. V jednom z nich si autor neodpustil citovať ruského prezidenta. Rusko vraj ako prvé na svete prinieslo vakcínu, ktorá ja účinná, bezpečná a neexistujú žiadne prípady vedľajších účinkov. To je pochopiteľné, keď vakcínu ani poriadne neotestovali.

Veľmi zaujímavý je aj článok týkajúci sa ruského jazyka. Ruský slang je vraj pre Američanov nerozlúštiteľný, a teda nikdy nemôže dôjsť k tomu, aby USA porazili Rusko. Inými slovami, článok vyzdvihuje ruské ozbrojené sily a vytvára dojem, že Američania sú mierne „neschopní“. Možno, keby sa v USA lepšie učili ruštinu, vyhrali by Studenú vojnu práve oni.

Do pozornosti tiež dávame článok zverejnený na webe Hlavného denníka, ktorý cituje šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova. Európska únia podľa neho nie je ochotná normalizovať vzťahy s Ruskom, a to aj napriek snahám Moskvy. V texte sa tiež spomína ukrajinská kríza a následné európske sankcie, avšak bez hlbšieho rozboru a kontextu. Zmienená informácia navodzuje dojem, akoby sankcie, ktoré prišli po ruskej anexii Krymu na základe nelegálneho referenda a prostredníctvom hrubej vojenskej sily, neboli oprávnené. Celý článok stavia Rusko do defenzívnej pozície, pričom ich aktivity sú iba reakciou na zahraničné „nespravodlivosti“.

Hlavný denník prezentuje vytvorenie novej ruskej divízie baltskej flotily ako reakciu na zhromažďovanie síl NATO na hraniciach s Kaliningradskou oblasťou. Článok tak navodzuje dojem, že NATO by sa v budúcnosti chcelo pokúsiť získať oblasť okolo mesta Kaliningrad. Z akého dôvodu by NATO takto konalo, nie je z článku jasné. Naopak z minulosti vieme, že práve Ruska federácia porušovala medzinárodné práva a nelegálne využívala svoju armáda na rozširovanie územia.

Ruské vojská sa taktiež pripravujú na prípadný konflikt na Kryme, keďže NATO, údajne vykonáva provokačne manévre v okolí. Je potrebné pripomenúť, že Rusko anektovalo Krym na základe nelegálneho referenda a prostredníctvom hrubej vojenskej sily.

Rusko do pozície obete stavia aj iný článok na zmienenom webe. V tomto prípade citujú Putina, ktorý je presvedčený o zahraničných zásahoch do nadchádzajúcich jesenných volieb v Rusku. Okrem toho, že v článku nebolo bližšie definované, o ktoré krajiny by konkrétne malo ísť, dodáva, že Rusko je v záujme zvýšenia transparentnosti otvorené zahraničným pozorovateľom. Samozrejme na podporu tejto citácie bolo potrebné porovnať Rusko s prezidentskými voľbami v USA. Tie však boli úplne otvorené, pričom výsledok sa verejnosť dozvedela až nejaký čas po voľbách. V Rusku väčšinou výsledok vedia ešte pred voľbami. Autor textu tiež zabudol zmieniť druhú stranu mince. Ruské snahy ovplyvňovať a zasahovať nie len do volieb ale napríklad aj do ľudových hlasovaní v iných krajinách.

Podľa ďalšieho článku na Hlavnom denníku je Rusko obeťou agresívnej politiky USA a NATO. Článok cituje Putina, ktorý konštatuje, že Rusko určite nie je agresor. Minimálne nie taký, ako USA a NATO. Rusko by rado chránilo národy, ktoré sa chcú rozvíjať nezávisle. Je dôležité poznamenať, že Rusko je notorický známe z opakovaného zasahovania do záležitostí susedných zvrchovaných štátov a podnecovania konfliktov v nich (Ukrajina, Gruzínsko).

Hlavný denník tiež uverejnil článok, ktorý cituje pasáže z videa neúspešného prezidentského kandidáta Eduarda Chmelára. Ten má vo svojom videu kritizovať navrhovanú Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky a pokladať ju za príliš tvrdú voči Rusku, čo vraj zbytočne spôsobí narastajúce konfrontácie s Ruskom. Tvrdí, že stratégia vyčíta Rusku každú maličkosť, často vraj podloženú nepravdivými argumentmi. Pri ruských akciách v zahraničí však len ťažko hovoriť o maličkostiach.

Hlavný denník prináša aj pohľad na Rusko ako globálneho mierotvorcu, ktorý nemá záujem zbrojiť ale radšej posilňovať mier a stabilizáciu sveta. To si priamo odporuje s článkami, ktoré prináša Hlavný denník na pravidelnej báze. Informuje v nich o novom vývoji ruských zbraní, sile ruskej armády alebo vysokej sofistikovanosti ruských stratégií. Príklady tu (najlepší tank na svete), tu (raketový komplex Prometeus) a tu (stíhacie lietadlo Su-35 – skutočný zabijak).

Portál taktiež publikoval článok, v ktorom cituje ruského politológa, podľa ktorého je ruský alternatívny spôsob “rozvoja spoločnosti“ najväčšia obava západných krajín. Presadzovaním ruskej alternatívnej stratégie sa údajne západ obáva možnej straty kontroly nad “vlastnými ľuďmi“. Európske a americké elity podľa neho budujú iba iluzórny svet nazývaný demokraciou. O tom, odkiaľ pochádza výraz Potemkinova dedina, budeme mlčať.

Dezinformačný web sa dotkol aj témy Ukrajiny. Z rozhovoru s bývalým zamestnancom štátnej tajnej bezpečnostnej služby na Ukrajine, ktorý v roku 2014 „prebehol“ k Rusom vyplýva, že USA využívajú Ukrajinu ako laboratórium na výrobu biologických zbraní. Vasilij Prozorovov je pritom, mimo iné, známy aj tvrdeniami, v ktorých zo zostrelenia lietadla MH-17 obviňuje Ukrajinu a nie Rusko. Ak by hovoril presne to, čo mu v Moskve prikážu, nevyzeralo by to inak.

Vláda prezidenta Zelenského vraj vynakladá finančné prostriedky na podporu ultranacionalistických jednotiek. Informuje o tom Viktor Medvedčuk, predseda rusofilnej Opozičnej platformy – Za život. Autor tiež uvádza, že značná časť ukrajinského obyvateľstva podporuje užšie vzťahy s Ruskom. Článok je prezentovaný ako investigatívny materiál dezinformačnej RT.

Ak ste nepovažovali Rusko za dobrého spojenca, po tomto texte určite budete. Autor cituje talianskeho lobistu Ragagliniho, ktorý momentálne pracuje ako podpredseda ruskej spoločnosti pre národný rozvoj VEB.RF. V celom článku je možné pozorovať jeho vysvetľovanie, z akých dôvodov je Rusko ukážkovým spojencom, a prečo mu môžeme dôverovať.

Aktivita Hlavného denníka je priam neuveriteľná. Za monitorované odbodie sa dezinformačnému webu podarilo na sociálnej sieti Facebook uverejniť približne 1 300 príspevok. Ako môžeme vidieť z nášho monitoringu, ruské dezinformácie nesmeli chýbať.

Hlavnému denníku sa tiež podarilo získať veľmi vysoké množstvo interakcií – viac ako 422 000. Len pre porovnanie, napríklad médium SME za to isté obdobie získalo približne 176 000 interakcií a Denník N 381 000 interakcií.

Extra plus

V prospech Ruska sa často vyjadrovala aj redakcia Extra plus, ktorá má s ruským veľvyslanectvom na Slovensku nadštandardnévzťahy.

Podľa autora článku nová bezpečnostná stratégia z dielne ministerstva zahraničných vecí SR útočí na Rusko a Čínu. Stratégia odmieta a odcudzuje ruské nelegálne použitie sily a porušovanie medzinárodného práva. Autor to považuje za útok na Rusko a spochybňuje agresiu ruských vojsk v Gruzínsku v roku 2008 alebo na Ukrajine od roku 2014. Za túto legitimizáciu ruských akcií by si Extra plus zaslúžilo exkluzívny rozhovor s „hlavou Krymskej republiky. Aha, ten už vlastne absolvovali.

V jednom z článkov bol citovaný Putin, ktorý vyzdvihol rýchlu reakciu Ruska na pandémiu koronavírusu. Dokonca sa vyjadril, že situáciu zvládli lepšie ako v mnohých iných krajinách. Ruské zdravotníctvo bolo podľa jeho slov účinnejšie ako iné zdravotnícke systémy. Je však otázne, či je možné túto informáciu pokladať za pravdivú vzhľadom na všeobecne známu (ne)kvalitu ruského zdravotníctva, prípadne existujúce pochybností o reálnych číslach nakazených a mŕtvych v Rusku.

Portál Extra plus taktiež prináša výrok Peskova. Uvádza, že Navaľný je chorý človek, ktorý trpí duševnými komplexmi. Spravodajskú službu FSB, ktorá má okrem iného na svedomí otravu Navaľného, chváli za vynikajúce výkony, ktorými chráni Ruské obyvateľstvo od prípadného nebezpečenstva. Nebezpečenstvo určite predstavujú aj opoziční politici.

Historici z Extra plus sa tiež v článku zaborili do minulosti a prišli s vlastným výkladom dejín. Podľa autora príspevku má pád Sovietskeho zväzu na svedomí CIA, ktorá tajne financovala prevrat generálov proti Michailovi Gorbačovi v auguste 1991, destabilizovala rubeľ, využila úradníkov Ruskej národnej banky Gosbank k organizácii krádeže oficiálnych zlatých rezerv krajiny, či zabezpečila začatie systematického prevzatia strategických energetických podnikov. O tom, že udržanie Sovietskeho zväzu bolo z ekonomického a ideologického hľadiska nemožné, nie je v ich úvahách ani zmienky.

Veľké množstvo príspevkov na Facebooku uverejnilo aj médium Extra plus – 861.

Čo sa týka celkových interakcií, Extra plus získalo najmenej z nami sledovaných dezinformačných webov – približne 76 000.

Autori: Kristína Márová, Martin Nociar, Matej Spišák