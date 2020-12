Výber dezinformácií roku 2020 podľa Antipropaganda.sk

Aj v roku 2020 ponúkame prehľad dezinformácií, ktoré sa šírili našim informačným priestorom v uplynulých 12 mesiacoch. Dôležitými témami bol koronavírus, ruská propaganda, dezinformácie predstaviteľov ĽSNS a voľby v USA.

Koronavírus

Pri konšpirovaní o „korone“ nesmie chýbať samotné spochybňovanie existencie vírusu SARS-CoV-2. Napríklad portál Bádateľ sa pri dokazovaní tohoto tvrdenia odvoláva na írsku akože novinárku, ktorá býva pre nepravdivý a nenávistný obsah spoločnosťami ako Facebook, Twitter či Youtube pravidelne blokovaná.

Priamo úmerne šíreniu vírusu rástol aj počet odporcov dodržiavania opatrení. V súvislosti s prekrývaním horných a dolných dýchacích ciest hovorili „antirúškari“ o obmedzovaní osobnej slobody, ale aj o negatívnych účinkoch nosenia rúšok: napríklad nedostatku kyslíka či otrave vydychovaným oxidom uhličitým.

Ako hoax možno označiť aj prípad z Piešťan. V jednej z miestnych škôl údajne následkom nosenia rúška odpadli dve deti. Následne museli byť prevezené do nemocnice. Ministerstvo zdravotníctva takéto prípady však neevidovalo.

Každá konšpirácia musí mať svoju modlu – človeka, organizáciu či inú úzku skupinku ľudí, ktorí ťahajú za nitky a udávajú svetovému dianiu smer. Po iluminátoch, Rotschildovcoch či Sorosovi je v súvislosti s koronavírusom takýmto idolom Bill Gates.

Jeden zo zakladateľov Microsoftu býva označovaný za masového vraha či tvorcu koronavírusu, prostredníctvom ktorého sa usiluje ovládnuť svet.

Bádateľ, ale aj Infovojna či Zem a Vek začali koncom roka šíriť novú konšpiračnú teóriu nazývanú „Veľký Reset.“ Podľa zástancov tejto teórie majú elity prostredníctvom pandémie zrušiť kapitalizmus a nastoliť novú svetovú totalitu – celosvetový fašizmus, kedy vymizne sloboda ľudí. Občania budú následne kontrolovaní a súkromný majetok prestane existovať.

Plošné testovanie

Operácia „Spoločná zodpovednosť,“ prostredníctvom ktorej Ozbrojené sily SR realizovali jednotlivé kolá celoplošného testovania na Slovensku bola prvou svetovou udalosťou, kedy dostali všetci občania jedného štátu možnosť podstúpiť testovanie na nový koronavírus.

Šéfredaktor Zem a Vek Tibor Rostas, okrem iného právoplatne odsúdený extrémista, nahral video, v ktorom nezmyslami odhovára ľudí od plošného testovania. Tisíce ľudí zdieľali nahrávku, v ktorej Rostas hovorí, že testovanie je vynútené, pričom dobrovoľnosť neexistuje. Následne nepravdivo obvinil vládu z porušenia zákona pri „obídení“ prezidentky, ktorého sa kabinet dopustil pri organizovaní celoplošného testovania.

Osobnosť Billa Gatesa bola spájaná s pandémiou nielen na americkej scéne, ale aj v slovenskom kontexte. Zem a Vek priniesol informáciu, že za celoplošným testovaním na Slovensku stojí práve americký filantrop. Modré certifikáty, ktoré sme v rámci testovania obdržali ako dôkaz o výsledku testu spája tento web s Gatesovými digitálnymi certifikátmi. Premiér Matovič je údajne Gatesova bábka.

Zlatým konšpiračným klincom v súvislosti s plošným testovaním je čipovanie. Podľa mnohých dezinformátorov sa testovaním implantuje do tela čip, resp. nanoboty. Tieto bizarné technologické výdobytky by mali byť následne aktivované pomocou 5G vysielačov, čo u otestovaných ľudí spôsobí smrť. Aj za týmito nezmyslami podľa niektorých „pravdovravcov“ stojí Bill Gates.

Očkovanie

Obdobie Vianoc možno z hľadiska boja proti pandémii označiť za prelomové. Už 8. decembra zaočkovala Veľká Británia prvého človeka na svete. To sa však nepozdáva konšpirátorom.

Zem a Vek anonymne zavádza o negatívnych účinkoch vakcín. Neznámy autor tvrdí, že vakcíny od firiem Pfizer/BioNTech či Moderna menia genetický materiál zaočkovaného človeka, čiže nenávratne menia jeho DNA. Portál okrem iného klamlivo nabáda k liečeniu vírusu inými metódami, ako tými, ktoré odporúčajú zdravotníci.

Pokiaľ neuspel naratív čipovania pri testovaní, určite uspeje pri očkovaní. Takúto logiku používal Marian Kotleba, ako aj mnoho iných alternatívnych autorít či dezinformačných kanálov, ktoré poukazujú na skutočnosť, že očkovaním sa do tela vpraví mikročip. Predseda ĽSNS tento blud dlhodobo šíril, pričom odkazoval na biblickú symboliku.

Ašpirantom na zisk koruny za najšialenejšiu konšpiráciu roka je určite hoax teoretizujúci o tom, že vakcína vyvíjaná Oxfordskou univerzitou premení ľudí na opice. Tieto absurdity sa s plnou vážnosťou dostali až do ruskej štátnej televízie.

Americké prezidentské voľby

Silnou témou konšpirátorov naprieč celým svetom boli americké voľby. Súboj Joe Bidena s Donaldom Trumpom pripravil živnú pôdu pre množstvo konšpirácií najmä z prostredia republikánskych radov dosluhujúceho prezidenta.

Donald Trump svoje klamstvá šíril primárne prostredníctvom sociálnej siete Twitter, ktorú pravidelne používal ako prostriedok najjednoduchšieho kontaktu so svojimi voličmi.

V dvoch aprílových tweetoch kritizoval plán štátu Kalifornia, kde chceli zákonodarcovia zaviesť kvôli koronavírusu hlasovanie poštou. Takéto hlasovanie podľa Trumpa vytvára priestor na masívne volebné podvody. Trump dodal, že voliči sa pri takomto hlasovaní nebudú musieť registrovať, na čo Twitter reagoval, že to nie je pravda.

V neskoršej fáze kampane používal Trumpov tím Twitter aj na očierňovanie svojho oponenta. O Joe Bidenovi sa často šírili konšpirácie, že nie je duševne spôsobilý na post prezidenta. Túto dezinformáciu pretláčal aj Kremeľ.

Tesne pred voľbami vypustili členovia Trumpovej administratívy ďalšie hoaxy namierené proti Bidenovi. Jedným z nich bola fotografia, na ktorej demokratický kandidát vystupuje z lietadla, pričom nemá nasadené rúško. „Trumpovci“ týmto chceli poukázať, že Biden sám nekoná tak, ako na verejnosti hlása, a síce, že nosenie rúška je z jeho strany len predvolebným divadlom. Fotka s lietadlom však vznikla ešte v období pred pandémiou.

Problematickým bol napríklad aj povolebný tweet, v ktorom Trump informoval, že po uzavretí volebných miestností už nie je možné hlasovať. Štáty ako Pensylvánia či Nevada však umožňujú akceptovať volebné lístky aj po volebnom dni. Ide o štáty, kde boli sféry vplyvu veľmi vyrovnané a ktoré hrali rozhodujúcu úlohu v konečnom výsledku volieb.

V povolebnom príhovore Trump obviňoval demokratov z ukradnutia volieb a vyhlásil, že po sčítaní legálnych hlasov je víťazom vlastne on. Veľké televízie po pár minútach vysielanie tohto prejavu vypli. Diváci si tak namiesto záveru prejavu mohli vypočuť vyvrátenie prezentovaných lží.

Rovnako Trump spochybňoval volebný výsledok konšpirovaním o tom, že do volieb boli započítané aj hlasy mŕtvych občanov. Táto teória sa nikdy nepotvrdila.

Nielen tweety prezidenta ale aj dezinformačné aktivity zahraničných aktérov mali za cieľ ovplyvniť americké prezidentské voľby. Šéf americkej kontrarozviedky informoval, že dezinformačné kampane Ruska, Číny a Iránu sa snažia destabilizovať krajinu, šíriť paniku a ovplyvniť výsledok prezidentských volieb.

Moskva mala blízko k Trumpovi aj v osobe Rudyho Giulianiho, prezidentovej pravej ruky. Štyria bývalí predstavitelia amerického spravodajstva informovali o tom, že na základe odposluchov odhalili prepojenie Giulianiho na ruské spravodajstvo. Giuliani okrem iného šíril zavádzajúce informácie o ukrajinských aktivitách Bidenovcov. Nepodložené tvrdenia mali za cieľ negatívne ovplyvňovať verejnú mienku voči Joe Bidenovi.

Donaldovi Trumpovi nahrávala politické body aj veľmi nebezpečná konšpiračná teória zvaná QAnon. Táto konšpirácia je postavená na tom, že za svetovým poriadkom stojí sprisahanecká tieňová vláda (deep state) satanistov a pedofilov, ktorá vychádza z temných okultistických kruhov a ťahá za nitky domáceho a medzinárodného diania.

Medzi elity sprisahancov majú patriť aj kľúčové postavy demokratickej strany ako Hillary Clintonová alebo Barack Obama. Donald Trump je podľa šíriteľov tejto teórie jediným bojovníkom proti tomuto kultu. Sám Trump túto teóriu nevyvrátil, len vyhlásil, že o takomto hnutí veľa nevie, ale že ide o ľudí, ktorí milujú Ameriku. A v tom sa s nimi stotožňuje.

Ruská propaganda

Azda najobjemnejším zdrojom dezinformácii je Ruská federácia. Prostredníctvom štátom koordinovanej propagandy rozosieva nepravdivé informácie naprieč celým svetom. Najvýraznejší šíritelia konšpirácii sú vo viacerých jazykoch vysielajúca televízia Russia Today, a tiež ruská štátna agentúra Sputnik.

Počas začatia súdneho procesu s podozrivými osobami (troma Rusmi a jedným Ukrajincom) zo zostrelenia lietadla MH17 nad Ukrajinou, kedy v roku 2014 zahynulo 298 ľudí, považovalo Rusko za falošné všetky dôkazy, ako aj výpovede svedkov, ktoré dokazujú Ruskú vinu. Ruskí konšpirátori prišli aj s teóriou, že všetci pasažieri boli mŕtvi ešte pred zostrelením.

Súčasťou ruskej propagandy bolo aj prekrúcanie faktov o druhej svetovej vojne v prospech predchodcu Ruska. Vladimír Putin obhajoval Pakt Ribbentrop-Molotov. Jeho spájanie so začiatkom druhej svetovej vojny je podľa neho „číry nezmysel.“ Sovieti boli údajne obeťami nemeckej agresie. Okrem toho dlhodobo ospravedlňujú viaceré sovietske zločiny.

Následne prezident niekoľkokrát obvinil Poľsko z toho, že práve oni môžu za druhú svetovú vojnu a práve oni sú tým vojenským agresorom, ktorý sa spojil s Hitlerom. Poliaci bývajú pro-kremeľskými médiami označovaní ako antisemiti, ktorí spolu s pobaltskými krajinami vedú informačnú vojnu voči Rusku. Sovietsky zväz je v takýchto médiách označovaný len za mierotvorcu, ktorý oslobodil Európu od fašizmu.

V rámci ohýbania histórie sa na pro-ruských weboch objavil článok pojednávajúci o tom, že pobaltské krajiny majú byť šťastné a vďačné za to, že ich po druhej svetovej vojne okupoval Sovietsky zväz. Bez okupácie by sa občanom týchto krajín malo žiť omnoho horšie. Tento článok bol zdieľaný dokonca aj na oficiálnom Twitteri Ruskej ambasáde v Estónsku a to v období výročia masívnych deportácii pobaltských obyvateľov do sibírskych gulagov.

Ruská štátom riadená dezinfo kampaň tiež operuje aj so záverom, že za COVID-19 môže Európska únia, ktorá ho využíva na uzavretie hraníc, aby sa na územie EÚ nedostali utečenci po tom, ako Turecko otvorilo hranice. Ešte komickejšie vyznieva teória, ktorá poukazuje na to, že za pandémiou stoja feministky, ktoré chcú týmto spôsobom zvýšiť počet žien vo významných funkciách.

Ruskí propagandisti pri svojich aktivitách nemôžu vynechať ani Spojené štáty. Podľa jednej z teórii vyvinula vírus americká CIA ako biologickú zbraň v záujme viesť ekonomickú vojnu s Čínou. Túto teóriu si osvojil aj Zem a Vek. Nesmie chýbať ani pojednávanie o biznise farmaceutických spoločností, ktoré vytvorili vírus s cieľom zarobiť.

Existuje aj dôkaz o tom, že firma Mix.Media napojená na ruského oligarchu Viktora Remšu a zastrešovaná Sputnikom či Russia Today, pretláča ruskú propagandu na stránky amerických spravodajských webov.

Počas toho, ako Ruská federácia poslala do Talianska ešte počas prvej vlny pandémie niekoľko lietadiel so zdravotníckymi pomôckami či potrebným personálom sa rozbehla prudká dezinformačná kampaň namierená proti Európskej únii.

Cieľom Ruska bolo zdiskreditovať Európsku úniu ako nefungujúcu a nesolidárnu organizáciu, ktorej existencia nemá zmysel, keď v takýchto ťažkých časoch nedokáže členským krajinám zabezpečiť pomoc a vykresliť Rusko ako veľkorysého záchrancu a dobrosrdečného priateľa. Tento naratív prevzala aj väčšina slovenských dezinformačných webov. V skutočnosti však bola drvivá väčšina poskytnutých prostriedkov nepoužiteľná.

Na internete sa objavili aj videá, na ktorých Talianski občania ďakujú Rusom za pomoc. Na znak vďačnosti mali púšťať na uliciach ruskú hymnu či nahrádzať vlajky Európskej únie ruskými vlajkami. Podľa BBC stoja za mnohými z týchto videí ľudia s personálnymi, ako aj finančnými väzbami na Rusko. Taliansky denník la Repubblica dokonca informoval o tom, že Rusi žijúci v Taliansku ponúkali miestnym Talianom za natočenie ďakovného videa Rusku a Putinovi odmenu až do výšky 200 eur.

V súvislosti s spomínanou pomocou ruský poslanec klamal o tom, že Poľsko odmietlo udeliť týmto lietadlám povolenie preletieť cez svoje územie a tak museli zvoliť časovo náročnejšiu trasu ponad Čierne more. V skutočnosti však o prelet ponad našich severných susedov lietadlá vôbec nepožiadali.

Konšpirácii o koronavíruse pochádzajúcich z Ruska je však omnoho viac. Na internete sa objavilo video, ktoré má dokazovať, že Rusi majú na COVID-19 liek. Problém je však v tom, že Arbidol, o ktorom sa hovorí ako o zázračnom lieku, bol vyrobený ešte skôr, ako vo svete vypukla nákaza.

Terčom ruských lží bola aj Ukrajina. Proti nej bol namierený aj hoax o tom, že nášmu východnému susedovi hrozí tragédia podobná tej Černobyľskej. Ukrajinské jadrové elektrárne sú podľa ruskej televízie v katastrofálnom stave.

V roku 2020 sa taktiež podarilo nemeckým vyšetrovateľom vypátrať dôkazy o tom, že za kyberútokom na nemecký parlament, ako aj na samotnú Angelu Merkelovú z roku 2015, stoja ruskí tajní agenti. Pomocou získaných údajov sa mali ruskí špióni pokúsiť o destabilizáciu politického systému pred nemeckými federálnymi voľbami v roku 2017.

Nielen Nemecko, ale aj Veľká Británia bola cieľom ruských kyberútokov. V júli bola britskou vládou zverejnená správao ruskom vplyve vo Veľkej Británii, ktorá prináša dôkazy o snahách o ovplyvnenie škótskeho referenda o nezávislosti z roku 2014. Britská vláda tiež potvrdila ruské zásahy do posledných parlamentných volieb, ako aj snahy nabúrať sa do databáz organizácií pracujúcich na vývoji vakcíny, čím obvinila Moskvu zo špionáže.

Centrum ruského záujmu sú aj mimoeurópske krajiny východnej Európy, v ktorých Rusi bojujú o získanie vplyvu. Intenzívnu kampaň viedli aj v prospech pro-ruského kandidáta Igora Dodona v moldavských prezidentských voľbách. Voľby nakoniec vyhrala pro-západná kandidátka Maia Sandu.

Pro-kremeľské médiá obviňovali Sanduovú z presadzovania záujmov medzinárodných oligarchov, ako aj z demonštrácií, ktoré majú po vzore Bieloruska a Kirgizska nastať po jej víťazstve. Tiež šírili klamstvá o tom, že ju ovláda americká CIA, alebo že chce legalizovať homosexuálne manželstvá, čo moldavská spoločnosť väčšinovo razantne odmieta. Nevynechali ani Sorosa.

Globálne využívané sociálne siete ako Facebook, Twitter či Youtube počas roka zosilnili boj proti dezinformáciám a veľké množstvo ruských hoaxov blokujú. Ruskí poslanci preto predstavili návrh zákona, po ktorého prijatí budú americké sociálne siete v Rusku zablokované. Argumentujú tým, že títo giganti diskriminujú ruských používateľov a obmedzujú im prístup k oficiálnym ruským informáciám.

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Pri sumarizácii nemôžu chýbať ani pravidelní dezinformátori z prostredia politickej strany Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko. Politické špičky tejto frakcie majú na konšpiračných weboch stabilné miesto.

Mnoho z týchto webov Kotlebovcov priamo podporuje. Napríklad Magazín1 prevádzkovaný Máriom Vidákom pravidelne šíri stranícku propagandu.

Čelní predstavitelia ĽSNS šírili hoax o tom, že platformy PS/Spolu a Za ľudí, ktorých zástupcovia, ako aj podporovatelia tvorili časť protestujúcich proti Kotlebovcom, na protesty v záujme umelého zvýšenia počtu protestujúcich zvážajú Rómov a platia im za účasť.

Pro-extrémistické médiá neobjektívne vykresľovali aj násilný stret medzi týmito dvoma tábormi. Kotlebovci klamali o tom, že boli nevinne napadnutí, pričom zamlčiavali provokácie a útoky zo strany neonacistov podporujúcich ĽSNS, ktoré stretom predchádzali.

Kotlebovci klamali aj o dôvode predčasného zrušenia januárového predvolebného mítingu v Levoči. Poslanci Mazurek a Uhrík uviedli, že udalosť bola zrušená po tom, čo straníkov informovala polícia o nebezpečenstve, ktoré predstavujú ozbrojení Rómovia z osád, ktorí chcú členov ĽSNS napadnúť.

V súvislosti s protestmi proti mítingom Kotlebovcov zverejnila stránka Kulturblog video, v ktorom český doktor hodnotí protestujúcich proti jednému z mítingov ako trpiacich syndrómom ADHD. Išlo o účelovo zostrihané video, kedy boli pomedzi zábery protestujúcich vložené vyjadrenia tohto špecialistu. Tie boli účelovo upravené tak, aby dotvárali dojem, že sa vyjadruje k protestujúcim. Originál zábery, ktoré boli použité, vznikli ešte v roku 2015.

Ako správni konšpirátori sa nemohli Kotlebovci zaobísť bez šírenia lží o koronavíruse. V súčasnosti ich jediný europoslanec Milan Uhrík na svojom Facebooku prišiel s informáciou, že (vtedy ešte) epidémia koronavírusu je len zásterkou na tajný presun americkej armády cez Slovenské územie.

V neskoršom štádiu pandémie Uhrík tvrdil, že koronavírus je výmysel Európskej únie. Práve pandémiou chce Európska únia prekryť tichú mocenskú rekonštrukciu v prospech veľkých štátov. Tie tak budú môcť nanútiť agendu LGBT, migrantov či povoliť potraty aj tým štátom, ktoré vyjadria nesúhlas.

Počas leta sa Uhrík obul aj do štátnych dotácií pre mimovládne organizácie. Vyvoláva dojem, že peniaze sú použité len na agendu utečencov či na podporu LGBTI komunity. Tieto témy sú podľa Uhríka privilegované a finančne uprednostňované pred inými témami. Štát sa údajne nezaoberá problémami bežných ľudí.

Uhrík si neodpustil ani konšpirovanie o utečencoch. Agenda migrácie bola jednou z hlavných, ktoré mu pomohli získať mandát v eurovoľbách.

Opatrenia Komisie, ktoré boli prijaté za účelom obmedzenia šírenia nákazy medzi utečencami, resp. medzi občanmi v krajinách ako Grécko, kde sa koncentruje veľké množstvo migrantov, považuje Uhrík za pokus liberálov o vytvorenie tajnej schémy ich prerozdeľovania. Rovnako konšpiruje o hotelových izbách a vreckovom pre migrantov.

Uhríkovi sa taktiež nepáči, že Európska únia v boji proti koronavírusu nijako nekoná. Agenda zdravotníctva je však v plnej réžii jednotlivých členských štátov a Európska únia v tejto oblasti nemá právomoci. O pripravovaných miliónoch určených na vysporiadanie sa s následkami pandemickej situácie Uhrík zo začiatku nijako neinformoval.

Predseda extrémistov Marian Kotleba konšpiroval o tom, že koronavírus do Európy priniesli migranti. Spolu s konšpiračnými webmi sa odvoláva na zistenie, že taliansky „pacient nula“ je utečenec z Pakistanu.

Poslanec dlhodobo odmietal nosiť rúško, keďže to podľa neho porušuje základné ľudské práva. Takáto ochrana podľa neho ani nie je účinná. Podobný incident postihol aj odsúdeného rasistu Milana Mazureka, ktorý si odmietol nasadiť rúško pri návšteve banky. Následne ho pracovníčky po tom, ako ho odmietli obslúžiť, vykázali z pobočky.

Najväčšej mediálnej pozornosti sa mohol Kotleba tešiť po tom, ako prekonal koronavírus. Z karantény nahral video, v ktorom poukazuje na to, že vodka s Bromhexinom pomáha potlačiť príznaky a vyliečiť vírus. Ten vírus, o ktorom týždne tvrdil, že neexistuje.

Ťažký rok

Kalendárny rok 2020 priniesol veľké množstvo dezinformácií. A nie len tých, o ktorých sme písali v tomto článku.

Tém bolo mimoriadne veľa. Okrem klasických ruských dezinformácií, medicínskych hoaxov, či extrémistických klamstiev, sme boli svedkami falošných správ súvisiacich so situáciu v Bielorusku a Náhornom Karabachu, a tiež asertívnejšej propagande zo strany Číny.

Intenzívne sme informovali o opatreniach sociálnych sietí, ktoré žiaľ v boji s dezinformáciami dlhodobo zlyhávajú. Venovali sme sa tiež novým technológiám, vrátane 5G.

V tejto činnosti budeme ešte intenzívnejšie pokračovať aj v roku 2021.

Autor: Michal Franek

Článok nájdete aj na našom webe: https://antipropaganda.sk/vyber-dezinformacii-roku-2020-podla-antipropaganda-sk/